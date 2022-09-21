Нічний обстріл Харкова: Терехов показав наслідки атаки росіян
Фото: Росіяни обстріляли Харків (t.me/ihor_terekhov)
Російські окупанти у ніч на 21 вересня завдали удару по Харкову. Внаслідок обстрілу ворога постраждала одна людина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram харківського міського голови Ігоря Терехова.
Мер зазначив, що загарбники атакували Холодногірський район.
Терехов розповів, що у будинку, в якому від удару окупантів були заблоковані люди, співробітники ДСНС врятували 10 осіб.
Однак він вказав, що за іншою адресою є один поранений.
За словами мера Харкова, в обох будівлях зруйновані дахи, верхні поверхи та сходові клітки.
Нагадаємо, уночі 21 вересня в Харкові пролунали звуки вибухів. У місті оголошували повітряну тривогу.
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