Нічний обстріл Харкова: Терехов показав наслідки атаки росіян

Російські окупанти у ніч на 21 вересня завдали удару по Харкову. Внаслідок обстрілу ворога постраждала одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram харківського міського голови Ігоря Терехова.

Мер зазначив, що загарбники атакували Холодногірський район.

Терехов розповів, що у будинку, в якому від удару окупантів були заблоковані люди, співробітники ДСНС врятували 10 осіб.

Однак він вказав, що за іншою адресою є один поранений.

За словами мера Харкова, в обох будівлях зруйновані дахи, верхні поверхи та сходові клітки.