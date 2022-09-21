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Нічний обстріл Харкова: Терехов показав наслідки атаки росіян

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Харків, Середа 21 вересня 2022 07:30
Нічний обстріл Харкова: Терехов показав наслідки атаки росіян Фото: Росіяни обстріляли Харків (t.me/ihor_terekhov)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти у ніч на 21 вересня завдали удару по Харкову. Внаслідок обстрілу ворога постраждала одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram харківського міського голови Ігоря Терехова.

Мер зазначив, що загарбники атакували Холодногірський район.

Терехов розповів, що у будинку, в якому від удару окупантів були заблоковані люди, співробітники ДСНС врятували 10 осіб.

Однак він вказав, що за іншою адресою є один поранений.

За словами мера Харкова, в обох будівлях зруйновані дахи, верхні поверхи та сходові клітки.

Нагадаємо, уночі 21 вересня в Харкові пролунали звуки вибухів. У місті оголошували повітряну тривогу.

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харков Війна Росії проти України
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