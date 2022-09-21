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Оккупанты из артиллерии ударили по двум районам Днепропетровской области: есть пострадавший

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Среда 21 сентября 2022 07:50
Оккупанты из артиллерии ударили по двум районам Днепропетровской области: есть пострадавший Фото: Оккупанты ударили по двум районам Днепропетровской области (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Олег Васкив

Россияне ночью 21 сентября обстреляли Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области. В результате атаки врага ранения получил гражданский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Никополь обстреляли дважды. Туда прилетели 30 российских снарядов. Пострадал 56-летний мужчина", - рассказал чиновник.

Резниченко отметил, что в городе повреждены более 20 многоэтажек и частных домов, автомобили, газопроводы и линии электропередач. Вражеские снаряды изуродовали и местный хлебокомбинат, садик, библиотеку и несколько магазинов.

Из-за обстрела произошли пожары в квартире и в частном дворе. Пожарные пламя уже потушили.

По словам главы ОВА, в Криворожском районе поздно вечером под вражеский огонь попала Зеленодольская громада - люди целые.

В Большой Костромке повреждены несколько частных домов. Без света осталось 350 семей. Энергетики уже чинят линии.

Напомним, кафиры в ночь на 21 сентября нанесли удар по Харькову. В результате обстрела врага пострадал один человек.

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