Окупанти з артилерії та РСЗВ обстріляли Куп’янськ: пошкоджено приватні будинки

У вівторок, 7 лютого, російські військові з артилерії обстріляли Куп'янськ у Харківській області. Внаслідок цього було пошкоджено приватні будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.

Прокурори спільно зі слідчими поліції зафіксували наслідки збройної агресії РФ та зібрали речові докази.

"Пошкоджено приватні будинки, господарські споруди та автомобіль", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці повідомляють, що 6 та 7 лютого російські військові обстріляли з артилерії та РСЗВ Куп‘янськ

Нагадаємо, що за добу, 6 лютого, російські окупанти обстрілювали прикордонні території Харківської області. Зокрема, у Вовчанську через обстріл загорілася міська лікарня, а в Куп'янському районі пошкоджені житлові будинки.

Як повідомлялось, 6 лютого, увечері російські окупанти обстріляли Вовчанськ Харківської області. Внаслідок атаки у місцевій поліклініці почалася пожежа.

Крім того, за добу, 6 лютого, російські окупанти обстріляли Очаківську та Чорноморську громади Миколаївської області. У Миколаєві без обстрілів.

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