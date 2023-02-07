UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти з артилерії та РСЗВ обстріляли Куп’янськ: пошкоджено приватні будинки

Фото: Окупанти з артилерії та РСЗВ обстріляли Куп’янськ (facebook.com/prokuraturakharkiv)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 7 лютого, російські військові з артилерії обстріляли Куп'янськ у Харківській області. Внаслідок цього було пошкоджено приватні будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.

Правоохоронці повідомляють, що 6 та 7 лютого російські військові обстріляли з артилерії та РСЗВ Куп‘янськ

"Пошкоджено приватні будинки, господарські споруди та автомобіль", - йдеться у повідомленні.

Прокурори спільно зі слідчими поліції зафіксували наслідки збройної агресії РФ та зібрали речові докази.

Нагадаємо, що за добу, 6 лютого, російські окупанти обстрілювали прикордонні території Харківської області. Зокрема, у Вовчанську через обстріл загорілася міська лікарня, а в Куп'янському районі пошкоджені житлові будинки.

Як повідомлялось, 6 лютого, увечері російські окупанти обстріляли Вовчанськ Харківської області. Внаслідок атаки у місцевій поліклініці почалася пожежа.

Крім того, за добу, 6 лютого, російські окупанти обстріляли Очаківську та Чорноморську громади Миколаївської області. У Миколаєві без обстрілів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяхарковВійна в УкраїніКупянск