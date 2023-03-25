Окупанти з артилерії та мінометів обстріляли шість громад Сумської області

У суботу, 25 березня, росіяни з мінометів та САУ обстріляли шість громад у Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сумської ОВА.

"На щастя, без втрат та руйнувань", - додали в ОВА.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 24 березня, росіяни обстріляли дві громади у Сумській області. Внаслідок ворожих атак є руйнування.

Вчора, 24 березня, у Тростянецькій громаді Сумської області на міні підірвався екскаватор. Внаслідок інциденту четверо людей постраждали.

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