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Окупанти з артилерії та мінометів обстріляли шість громад Сумської області

Фото: Окупанти з артилерії та мінометів обстріляли шість громад Сумської області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 25 березня, росіяни з мінометів та САУ обстріляли шість громад у Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сумської ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили обстріли території 6 громад Сумщини: Есманської, Зноб-Новгородської, Краснопільської, Білопільської, Новослобідської, Середино-Будської", - йдеться у повідомленні.

  • Зноб-Новгородська громада: росіяни гатили з мінометів - 10 "прильотів";
  • Есманьська громада: здійснено мінометний обстріл - 4 "прильоти";
  • Краснопільська громада: 7 мін ворог скинув на територію громади;
  • Білопільська: здійснено гранатометний обстріл з АГС (29 пострілів) та артилерійський обстріл з САУ (5 "прильотів");
  • Новослобідська громада: був мінометний обстріл - 2 "прильоти";
  • Середино-Будська громада: по околиці м. Середина-Буда зафіксовано мінометний обстріл - 2 "прильоти".

"На щастя, без втрат та руйнувань", - додали в ОВА.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 24 березня, росіяни обстріляли дві громади у Сумській області. Внаслідок ворожих атак є руйнування.

Вчора, 24 березня, у Тростянецькій громаді Сумської області на міні підірвався екскаватор. Внаслідок інциденту четверо людей постраждали.

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