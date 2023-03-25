Оккупанты из артиллерии и минометов обстреляли шесть громад Сумской области

В субботу, 25 марта, россияне из минометов и САУ обстреляли шесть общин в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Сумской ОВА.

"К счастью, без потерь и разрушений", - добавили в ОВА.

"В течение дня россияне совершили обстрелы территории 6 общин Сумщины: Эсманской, Зноб-Новгородской, Краснопольской, Белопольской, Новослободской, Середино-Будской", - говорится в сообщении.

Напомним, что в пятницу, 24 марта, россияне обстреляли две общины в Сумской области. В результате вражеских атак есть разрушение.

Вчера, 24 марта, в Тростянецком обществе Сумской области на мине подорвался экскаватор. В результате инцидента четыре человека пострадали.

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