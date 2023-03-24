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У Сумській області на міні підірвався екскаватор: є постраждалі

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П'ятниця 24 березня 2023 19:43
У Сумській області на міні підірвався екскаватор: є постраждалі Фото: у Сумській області на міні підірвався екскаватор (facebook.com/TrostyanetsTownCouncil)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 24 березня, у Тростянецькій громаді Сумської області на міні підірвався екскаватор. Внаслідок інциденту четверо людей постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тростянецьку міську раду у Facebook.

За інформацією відомства, екскаватор підірвався, коли проводилося відновлення мосту між селами Білка та Микитівка.

Фото: екскаватор, який підірвався на міні (facebook.com/TrostyanetsTownCouncil)

"Під час вибуху постраждали 4 працівники підрядної організації, всі вони з травмами різного ступеня тяжкості двома автомобілями екстреної медичної допомоги доставлені до Охтирської лікарні, де їм надається необхідна медична допомога", - зазначають у міськраді.

При цьому на місці пригоди вже працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та рятувальники. Вони з'ясовують обставини інциденту та перевіряють місцевість на наявність вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Харківській області сьогодні на міні підірвалася вантажівка.

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Сумська область Вибух Війна Росії проти України
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