У Сумській області на міні підірвався екскаватор: є постраждалі

Сьогодні, 24 березня, у Тростянецькій громаді Сумської області на міні підірвався екскаватор. Внаслідок інциденту четверо людей постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тростянецьку міську раду у Facebook .

За інформацією відомства, екскаватор підірвався, коли проводилося відновлення мосту між селами Білка та Микитівка.

Фото: екскаватор, який підірвався на міні (facebook.com/TrostyanetsTownCouncil)

"Під час вибуху постраждали 4 працівники підрядної організації, всі вони з травмами різного ступеня тяжкості двома автомобілями екстреної медичної допомоги доставлені до Охтирської лікарні, де їм надається необхідна медична допомога", - зазначають у міськраді.

При цьому на місці пригоди вже працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та рятувальники. Вони з'ясовують обставини інциденту та перевіряють місцевість на наявність вибухонебезпечних предметів.