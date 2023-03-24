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Окупанти обстріляли дві громади у Сумській області та пошкодили будинок культури

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Сумська область, П'ятниця 24 березня 2023 21:31
Окупанти обстріляли дві громади у Сумській області та пошкодили будинок культури Фото: Окупанти обстріляли дві громади у Сумській області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 24 березня, росіяни обстріляли дві громади у Сумській області. Внаслідок ворожих атак є руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сумської ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили обстріли території Есманської та Миропільської громад", - йдеться у повідомленні.

  • Есманьська громада: росіяни били з мінометів - 11 "прильотів" та ствольної артилерії - 8 "прильотів". Внаслідок артобстрілу по одному із сіл громади пошкоджено будинок культури, адміністративне приміщення та лінію електропередач;
  • Миропільська громада: 12 мін ворог скинув на Миропілля. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.

"За повідомленнями військових, формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено", - додали в ОВА.

Нагадаємо, що російські окупанти вночі масовано обстріляли Білопільську громаду Сумської області. З'явилося відео масштабних руйнувань.

Вчора у Сумській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

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