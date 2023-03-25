ua ru
Сб, 25 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти з артилерії та мінометів обстріляли шість громад Сумської області

Новость на русском →
Сумська область, Субота 25 березня 2023 22:13
Окупанти з артилерії та мінометів обстріляли шість громад Сумської області Фото: Окупанти з артилерії та мінометів обстріляли шість громад Сумської області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 25 березня, росіяни з мінометів та САУ обстріляли шість громад у Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сумської ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили обстріли території 6 громад Сумщини: Есманської, Зноб-Новгородської, Краснопільської, Білопільської, Новослобідської, Середино-Будської", - йдеться у повідомленні.

  • Зноб-Новгородська громада: росіяни гатили з мінометів - 10 "прильотів";
  • Есманьська громада: здійснено мінометний обстріл - 4 "прильоти";
  • Краснопільська громада: 7 мін ворог скинув на територію громади;
  • Білопільська: здійснено гранатометний обстріл з АГС (29 пострілів) та артилерійський обстріл з САУ (5 "прильотів");
  • Новослобідська громада: був мінометний обстріл - 2 "прильоти";
  • Середино-Будська громада: по околиці м. Середина-Буда зафіксовано мінометний обстріл - 2 "прильоти".

"На щастя, без втрат та руйнувань", - додали в ОВА.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 24 березня, росіяни обстріляли дві громади у Сумській області. Внаслідок ворожих атак є руйнування.

Вчора, 24 березня, у Тростянецькій громаді Сумської області на міні підірвався екскаватор. Внаслідок інциденту четверо людей постраждали.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сумська область Війна в Україні
NEWS
Визнає снарядний голод? Путін заявив, що Росія змушена запроваджувати ліміти для військових
Визнає снарядний голод? Путін заявив, що Росія змушена запроваджувати ліміти для військових
DAILY
Москва шукає "чорний" вихід. Як РФ через санкції Заходу продає більше нафти в Азію
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Москва шукає "чорний" вихід. Як РФ через санкції Заходу продає більше нафти в Азію