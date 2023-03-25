Окупанти з артилерії та мінометів обстріляли шість громад Сумської області
У суботу, 25 березня, росіяни з мінометів та САУ обстріляли шість громад у Сумській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сумської ОВА.
"Протягом дня росіяни здійснили обстріли території 6 громад Сумщини: Есманської, Зноб-Новгородської, Краснопільської, Білопільської, Новослобідської, Середино-Будської", - йдеться у повідомленні.
- Зноб-Новгородська громада: росіяни гатили з мінометів - 10 "прильотів";
- Есманьська громада: здійснено мінометний обстріл - 4 "прильоти";
- Краснопільська громада: 7 мін ворог скинув на територію громади;
- Білопільська: здійснено гранатометний обстріл з АГС (29 пострілів) та артилерійський обстріл з САУ (5 "прильотів");
- Новослобідська громада: був мінометний обстріл - 2 "прильоти";
- Середино-Будська громада: по околиці м. Середина-Буда зафіксовано мінометний обстріл - 2 "прильоти".
"На щастя, без втрат та руйнувань", - додали в ОВА.
Нагадаємо, що у п'ятницю, 24 березня, росіяни обстріляли дві громади у Сумській області. Внаслідок ворожих атак є руйнування.
Вчора, 24 березня, у Тростянецькій громаді Сумської області на міні підірвався екскаватор. Внаслідок інциденту четверо людей постраждали.
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