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Оккупанты из артиллерии и минометов обстреляли шесть громад Сумской области

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Сумская область, Суббота 25 марта 2023 22:13
Оккупанты из артиллерии и минометов обстреляли шесть громад Сумской области Фото: Оккупанты из артиллерии и минометов обстреляли шесть общин Сумской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 25 марта, россияне из минометов и САУ обстреляли шесть общин в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Сумской ОВА.

"В течение дня россияне совершили обстрелы территории 6 общин Сумщины: Эсманской, Зноб-Новгородской, Краснопольской, Белопольской, Новослободской, Середино-Будской", - говорится в сообщении.

  • Зноб-новгородская община: россияне били из минометов - 10 "прилетов";
  • Эсманьская община: совершен минометный обстрел - 4 "прилета";
  • Краснопольская община: 7 мин враг сбросил на территорию общины;
  • Белопольская: совершен гранатометный обстрел из АГС (29 выстрелов) и артиллерийский обстрел из САУ (5 "прилетов");
  • Новослободская община: был минометный обстрел - 2 "прилета";
  • Середино-Будская община: по окраине г. Середина-Буда зафиксирован минометный обстрел - 2 "прилета".

"К счастью, без потерь и разрушений", - добавили в ОВА.

Напомним, что в пятницу, 24 марта, россияне обстреляли две общины в Сумской области. В результате вражеских атак есть разрушение.

Вчера, 24 марта, в Тростянецком обществе Сумской области на мине подорвался экскаватор. В результате инцидента четыре человека пострадали.

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