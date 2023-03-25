Оккупанты из артиллерии и минометов обстреляли шесть громад Сумской области
В субботу, 25 марта, россияне из минометов и САУ обстреляли шесть общин в Сумской области.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Сумской ОВА.
"В течение дня россияне совершили обстрелы территории 6 общин Сумщины: Эсманской, Зноб-Новгородской, Краснопольской, Белопольской, Новослободской, Середино-Будской", - говорится в сообщении.
- Зноб-новгородская община: россияне били из минометов - 10 "прилетов";
- Эсманьская община: совершен минометный обстрел - 4 "прилета";
- Краснопольская община: 7 мин враг сбросил на территорию общины;
- Белопольская: совершен гранатометный обстрел из АГС (29 выстрелов) и артиллерийский обстрел из САУ (5 "прилетов");
- Новослободская община: был минометный обстрел - 2 "прилета";
- Середино-Будская община: по окраине г. Середина-Буда зафиксирован минометный обстрел - 2 "прилета".
"К счастью, без потерь и разрушений", - добавили в ОВА.
Напомним, что в пятницу, 24 марта, россияне обстреляли две общины в Сумской области. В результате вражеских атак есть разрушение.
Вчера, 24 марта, в Тростянецком обществе Сумской области на мине подорвался экскаватор. В результате инцидента четыре человека пострадали.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.