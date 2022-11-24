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Окупанти з артилерії обстріляли Вовчанськ: є поранений (фото)

Фото: Окупанти з артилерії обстріляли Вовчанськ (facebook.com)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 24 листопада, російські окупанти з артилерії атакували Вовчанськ (Харківська область). Внаслідок цієї атаки поранення отримав один чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву відділу поліції №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області.

"У місті Вовчанськ, Чугуївського району, Харківської області, військовими РФ був здійснений артилерійський обстріл зі зброї 122 калібру", - йдеться у повідомленні.

Поліція зазначає, що було пошкоджено житловий будинок, а саме: вікна, дах, паркан. Також є потерпілий 66-річний чоловік, який внаслідок обстрілу отримав осколкове поранення.

Правоохоронці прибули на місце події та розпочали документування факту збройної агресії РФ та збір речових доказів. Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що у понеділок, 21 листопада, росіяни атакували Вовчанськ (Харківська область). Внаслідок обстрілу окупантів поранено дві людини.

Також у п'ятницю, 28 жовтня, росіяни знову обстріляли Вовчанськ. Внаслідок атаки постраждали будинки.

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