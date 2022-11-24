Оккупанты из артиллерии обстреляли Волчанск: есть раненый (фото)

В четверг, 24 ноября, российские оккупанты из артиллерии атаковали Волчанск (Харьковская область). В результате этой атаки ранения получил один мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление отдела полиции №1 Чугуевского РУП ГУНП в Харьковской области.

"В городе Волчанск, Чугуевского района, Харьковской области, военными РФ был произведен артиллерийский обстрел из оружия 122 калибра", - говорится в сообщении.

Полиция отмечает, что был поврежден жилой дом, а именно: окна, крыша, забор. Также есть пострадавший 66-летний мужчина, который в результате обстрела получил осколочное ранение.

Правоохранители прибыли на место происшествия и приступили к документированию факта вооруженной агрессии РФ и сбору вещественных доказательств. Открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.