RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты из артиллерии обстреляли Волчанск: есть раненый (фото)

Фото: Оккупанты из артиллерии обстреляли Волчанск (facebook.com)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 24 ноября, российские оккупанты из артиллерии атаковали Волчанск (Харьковская область). В результате этой атаки ранения получил один мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление отдела полиции №1 Чугуевского РУП ГУНП в Харьковской области.

"В городе Волчанск, Чугуевского района, Харьковской области, военными РФ был произведен артиллерийский обстрел из оружия 122 калибра", - говорится в сообщении.

Полиция отмечает, что был поврежден жилой дом, а именно: окна, крыша, забор. Также есть пострадавший 66-летний мужчина, который в результате обстрела получил осколочное ранение.

Правоохранители прибыли на место происшествия и приступили к документированию факта вооруженной агрессии РФ и сбору вещественных доказательств. Открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, что в понедельник, 21 ноября, россияне атаковали Волчанск (Харьковская область). В результате обстрела оккупантов ранены два человека.

Также в пятницу, 28 октября, россияне снова обстреляли Волчанск. В результате атаки пострадали дома.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харковВойна в Украине