Окупанти з артилерії обстріляли тракторну бригаду в Херсонській області: є загиблий

Військові РФ сьогодні, 1 вересня, обстріляли тракторну бригаду в Херсонській області. Унаслідок ворожої атаки загинула людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

Близько 19:00 російські військові, попередньо з артилерії, обстріляли селище у Білозерській громаді в Херсонській області.

Постраждалі від обстрілу

Зазначається, що під ворожий обстріл потрапила тракторна бригада на території агропідприємства. Травми несумісні із життям отримав водій трактора.

"Його колега важко травмований та доставлений у лікарню. Пошкоджено автотранспорт та спецтехніку", - додали у прокуратурі.

Фото: Наслідки ударів (facebook.com/pgo.gov.ua)

Правоохоронці вже розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Ситуація в Херсонській області

Після того, як Сили оборони України звільнили правий берег Дніпра в Херсонській області, росіяни майже щодня обстрілюють регіону, зокрема й обласний центр. Вони використовують не лише важке озброєння, але й авіацію.

Нещодавно окупанти обстріляли село Садове в Херсонській області, внаслідок чого загинула жінка та постраждав чоловік.

До цього окупанти вкрили вогнем Вірівку, загинула 35-річна жінка, ще одна людина отримала поранення.