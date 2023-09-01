ua en ru
Пт, 01 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти з артилерії обстріляли тракторну бригаду в Херсонській області: є загиблий

Херсонська область, П'ятниця 01 вересня 2023 21:07
UA EN RU
Окупанти з артилерії обстріляли тракторну бригаду в Херсонській області: є загиблий Фото: Наслідки обстрілу (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Військові РФ сьогодні, 1 вересня, обстріляли тракторну бригаду в Херсонській області. Унаслідок ворожої атаки загинула людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Близько 19:00 російські військові, попередньо з артилерії, обстріляли селище у Білозерській громаді в Херсонській області.

Постраждалі від обстрілу

Зазначається, що під ворожий обстріл потрапила тракторна бригада на території агропідприємства. Травми несумісні із життям отримав водій трактора.

"Його колега важко травмований та доставлений у лікарню. Пошкоджено автотранспорт та спецтехніку", - додали у прокуратурі.

Фото: Наслідки ударів (facebook.com/pgo.gov.ua)

Правоохоронці вже розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Ситуація в Херсонській області

Після того, як Сили оборони України звільнили правий берег Дніпра в Херсонській області, росіяни майже щодня обстрілюють регіону, зокрема й обласний центр. Вони використовують не лише важке озброєння, але й авіацію.

Нещодавно окупанти обстріляли село Садове в Херсонській області, внаслідок чого загинула жінка та постраждав чоловік.

До цього окупанти вкрили вогнем Вірівку, загинула 35-річна жінка, ще одна людина отримала поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Херсонська область Війна в Україні
NEWS
Тарифи, пенсії, скорочення виплат та святкові дати: що зміниться з 1 вересня
Тарифи, пенсії, скорочення виплат та святкові дати: що зміниться з 1 вересня
DAILY
Міністр без гарантій. Що чекає на Резнікова після нового скандалу із закупівлями в Міноборони
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Міністр без гарантій. Що чекає на Резнікова після нового скандалу із закупівлями в Міноборони