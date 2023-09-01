ua en ru
Сб, 02 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты из артиллерии обстреляли тракторную бригаду в Херсонской области: есть погибший

Херсонская область, Пятница 01 сентября 2023 21:07
UA EN RU
Оккупанты из артиллерии обстреляли тракторную бригаду в Херсонской области: есть погибший Фото: Последствия обстрела (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Военные РФ сегодня, 1 сентября, обстреляли тракторную бригаду в Херсонской области. В результате вражеской атаки погиб человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Около 19:00 российские военные, предварительно из артиллерии, обстреляли поселок в Белозерской общине в Херсонской области.

Пострадавшие от обстрела

Отмечается, что под вражеский обстрел попала тракторная бригада на территории агропредприятия. Травмы несовместимые с жизнью получил водитель трактора.

"Его коллега тяжело травмирован и доставлен в больницу. Поврежден автотранспорт и спецтехника", - добавили в прокуратуре.

Фото: Последствия ударов (facebook.com/pgo.gov.ua)

Правоохранители уже начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Ситуация в Херсонской области

После того, как Силы обороны Украины освободили правый берег Днепра в Херсонской области, россияне почти ежедневно обстреливают регион, в том числе и областной центр. Они используют не только тяжелое вооружение, но и авиацию.

Недавно кафиры обстреляли село Садовое в Херсонской области, в результате чего погибла женщина и пострадал мужчина.

До этого оккупанты накрыли огнем Веревку, погибла 35-летняя женщина, еще один человек получил ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Херсонская область Война в Украине
NEWS
Рада уволит Резникова и назначит нескольких министров: уже известна дата
Рада уволит Резникова и назначит нескольких министров: уже известна дата
DAILY
Министр без гарантий. Что ждет Резникова после нового скандала с закупками в Минобороны
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Министр без гарантий. Что ждет Резникова после нового скандала с закупками в Минобороны