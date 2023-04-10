Окупанти з артилерії обстріляли прикордоння Чернігівської області

У понеділок, 10 квітня, російські військові обстріляли прикордоння Чернігівської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ОК "Північ".
Зазначається, що з 11:05 до 11:40 зафіксовано 5 "приходів", зі ствольної артилерії, в районі населеного пункту Кам’янська Слобода.
Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
Нагадаємо, що окупанти активізували використання військово-повітряних сил для ураження цілей на території Чернігівської області. За тиждень в регіоні зафіксовано 244 вибухи.
Російські окупанти випустили дві ракети по Новгород-Сіверській громаді у Чернігівській області 9 квітня, внаслідок чого було зруйновано міст між двома селами.
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