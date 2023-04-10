Оккупанты из артиллерии обстреляли приграничье Черниговской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ОК " Север ".

О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Отмечается, что с 11:05 до 11:40 зафиксировано 5 "приходов" из ствольной артиллерии в районе населенного пункта Каменская Слобода.

Напомним, что оккупанты активизировали использование военно-воздушных сил для поражения целей на территории Черниговской области. За неделю в регионе зафиксировано 244 взрыва.

Российские оккупанты выпустили две ракеты по Новгород-Северской общине в Черниговской области 9 апреля, в результате чего был разрушен мост между двумя селами.

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