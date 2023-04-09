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Російські військові зруйнували міст у Чернігівській області

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Чернігівська область, Неділя 09 квітня 2023 17:44
Російські військові зруйнували міст у Чернігівській області Ілюстративне фото: російські військові зруйнували міст у Чернігівській області (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти випустили дві ракети по Новгород-Сіверській громаді у Чернігівській області 9 квітня, внаслідок чого було зруйновано міст між двома селами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову РВА Сергія Сергієнка у коментарі Суспільному.

Він повідомив, що одна з ракет зруйнувала міст між селами Грем'яч та Мурав'ї. При цьому куди влучила інша ракета поки не повідомляють.

Російські військові зруйнували міст у Чернігівській області

Водночас російські пропагандисти вже встигли відзвітувати, що окупанти знищили міст, який "українські диверсанти" нібито використовували для проникнення у Брянську область. Підкреслимо, що міст з'єднує два села та жодним чином не стосується Росії.

РБК-Україна повідомляло, що зранку окупанти обстріляли прикордоння Чернігівської області.

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