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Окупанти з артилерії обстріляли прикордоння Чернігівської і Сумської областей

Фото: Окупанти з артилерії обстріляли прикордоння Чернігівської і Сумської областей (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 23 березня, російські військові атакували прикордоння Чернігівської і Сумської областей з артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ОК "Північ".

"Станом на 17:00 ворожі війська двічі обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей", - йдеться у повідомленні.

  • З 12:10 до 12:20 зафіксовано 5 "приходів", ймовірно, зі ствольної артилерії, в район населеного пункту Заруцьке;
  • З 13:30 до 14:05 зафіксовано 10 "приходів", ймовірно, зі ствольної артилерії, в район населеного пункту Тимоновичі.

"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додали у командуванні.

Нагадаємо, що у середу, 22 березня, росіяни здійснили обстріл по територіях чотирьох громад у Сумській області.

У середу ввечері, 22 березня, російські війська вкотре обстріляли прикордоння Чернігівської області.

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