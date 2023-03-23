Оккупанты из артиллерии обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей

В четверг, 23 марта, российские военные атаковали приграничье Черниговской и Сумской областей из артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ОК " Север ".

"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавили в командовании.

"По состоянию на 17:00 вражеские войска дважды обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей", - говорится в сообщении.

Напомним, что в среду, 22 марта, россияне совершили обстрел по территориям четырех общин в Сумской области.

В среду вечером, 22 марта, российские войска в очередной раз обстреляли приграничье Черниговской области.

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