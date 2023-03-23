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Оккупанты из артиллерии обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей

Фото: Оккупанты из артиллерии обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 23 марта, российские военные атаковали приграничье Черниговской и Сумской областей из артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ОК "Север".

"По состоянию на 17:00 вражеские войска дважды обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей", - говорится в сообщении.

  • С 12:10 до 12:20 зафиксировано 5 приходов, вероятно, из ствольной артиллерии, в район населенного пункта Заруцкое;
  • С 13:30 до 14:05 зафиксировано 10 приходов, вероятно, из ствольной артиллерии, в район населенного пункта Тимоновичи.

"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавили в командовании.

Напомним, что в среду, 22 марта, россияне совершили обстрел по территориям четырех общин в Сумской области.

В среду вечером, 22 марта, российские войска в очередной раз обстреляли приграничье Черниговской области.

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