Окупанти з артилерії обстріляли Донецьку область та вбили одну людину (фото)

Фото: Окупанти з артилерії обстріляли Донецьку область та вбили одну людину (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

У понеділок, 20 лютого, російські військові з артилерії обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок ворожих атак загинула одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Одна людина загинула, двоє поранені у с. Іванопілля Костянтинівської громади внаслідок обстрілу селища російською окупаційною армією", - йдеться у повідомленні. Кириленко зазначив, що сьогодні протягом дня росіяни завдали артилерійських ударів по Торецьку, із реактивних систем залпового вогню "Град" обстріляли с. Новий Комар, били артилерією та ракетами по Авдіївці. "Від вогню окупантів знищені або пошкоджені житлові будинки, школа, Пункт незламності, автомобілі, магазини, кав'ярня та приміщення промислових підприємств", - додав глава області.