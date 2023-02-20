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Оккупанты из артиллерии обстреляли Донецкую область и убили одного человека (фото)

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Донецкая область, Понедельник 20 февраля 2023 18:06
Оккупанты из артиллерии обстреляли Донецкую область и убили одного человека (фото) Фото: Оккупанты из артиллерии обстреляли Донецкую область и убили одного человека (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 20 февраля, российские военные из артиллерии обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате вражеских атак погиб один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Один человек погиб, двое ранены в с. Иванополье Константиновской общины в результате обстрела поселка российской оккупационной армией", - говорится в сообщении.

Кириленко отметил, что сегодня в течение дня россияне нанесли артиллерийские удары по Торецку, из реактивных систем залпового огня "Град" обстреляли с. Новый Комар, избивали артиллерией и ракетами по Авдеевке.

"От огня оккупантов уничтожены или повреждены жилые дома, школа, Пункт несокрушимости, автомобили, магазины, кафе и помещения промышленных предприятий", - добавил глава области.

Напомним, что украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши защитники 19 февраля отразили 7 атак врага в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

Российские военные, расположенные в Никольском районе, в ближайшие два дня будут переброшены непосредственно на фронт. Наиболее вероятное направление - Угледар.

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