Оккупанты из артиллерии обстреляли Донецкую область и убили одного человека (фото)
В понедельник, 20 февраля, российские военные из артиллерии обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате вражеских атак погиб один человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"Один человек погиб, двое ранены в с. Иванополье Константиновской общины в результате обстрела поселка российской оккупационной армией", - говорится в сообщении.
Кириленко отметил, что сегодня в течение дня россияне нанесли артиллерийские удары по Торецку, из реактивных систем залпового огня "Град" обстреляли с. Новый Комар, избивали артиллерией и ракетами по Авдеевке.
"От огня оккупантов уничтожены или повреждены жилые дома, школа, Пункт несокрушимости, автомобили, магазины, кафе и помещения промышленных предприятий", - добавил глава области.
Напомним, что украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши защитники 19 февраля отразили 7 атак врага в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.
Российские военные, расположенные в Никольском районе, в ближайшие два дня будут переброшены непосредственно на фронт. Наиболее вероятное направление - Угледар.
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