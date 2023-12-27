Окупанти активно застосовують бронетехніку для наступу на Таврійському напрямку

Російські війська на Таврійському напрямку активно застосовують для наступу броньовану техніку, однак близько 60 відсотків знищують українські воїни, решта загарбників відступає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерала Олександра Тарнавського.

"Окупанти активно застосовують для наступу броньовану техніку - близько 60 відсотків знищують наші воїни. Решта швидко відступає", - написав Тарнавський.

В операційній зоні ОСУВ "Таврія" минулої доби ворог завдав 7 авіаударів, провів 51 бойове зіткнення та здійснив 994 артобстріли.

Українські захисники стійко тримають оборону і проводять активні дії на всіх напрямках фронту.

Загальні втрати російської армії склали 348 осіб.

Також українські бійці знищили 35 одиниць військової техніки, зокрема:

3 танки;

1 ББМ;

28 БПЛА;

2 автомобілі.

Окрім того, ще 17 одиниць техніки ворога було пошкоджено.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, українські військові відбили 11 атак противника на Лиманському напрямку, стримують ворога на Авдіївському напрямку. ППО знищила 2 керовані авіаційні ракети Х-59 та 1 розвідувальний БПЛА ворога.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), минулої доби бойові дії тривали на захід та північний захід від Мар'їнки та на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки та Побєди. Українські війська зберігають позиції у лівобережній Херсонській області станом на 26 грудня.

Сили оборони України протягом доби ліквідували ще майже 800 російських окупантів. Таким чином загальні втрати військ РФ в Україні від початку широкомасштабного вторгнення в особовому складі сягнули близько 355 750 солдатів. Також бійці ЗСУ знищили ще 14 танків та 10 артсистем.