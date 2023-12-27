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Майже 800 оккупантів, 14 танків та 2 ППО. Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ

Середа 27 грудня 2023 07:57
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Майже 800 оккупантів, 14 танків та 2 ППО. Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ Фото: у Генштабі ЗСУ оновили дані про втрати російських окупантів (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Сили оборони України протягом доби ліквідували ще майже 800 російських окупантів, таким чином загальні втрати війск РФ в Україні від початку широкомасштабного вторгнення в особовому складі сягнули близько 355 750 солдатів. Також бійці ЗСУ знищили ще 14 танків та 10 артсистем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 355750 (+790) осіб ліквідовано;
  • танків - 5913 (+14) од.;
  • бойових броньованих машин - 10973 (+17) од.;
  • артилерійських систем - 8376 (+10) од.;
  • РСЗВ - 934 од.;
  • засоби ППО - 616 (+2) од.;
  • літаків - 329 од.;
  • гелікоптерів - 324 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6471 (+13) од.;
  • крилаті ракети - 1620 (+2) од.;
  • кораблі/катери - 23 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 11140 (+31) од.;
  • спеціальна техніка - 1240 (+1) од.

Нагадаємо, минулої доби втрати Росії у війні в Україні на ранок 26 грудня склали 1010 окупантів. Крім того, тоді ЗСУ знищили 22 танки, 37 ББМ та ворожий корабель.

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