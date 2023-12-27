Майже 800 оккупантів, 14 танків та 2 ППО. Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ

Сили оборони України протягом доби ліквідували ще майже 800 російських окупантів, таким чином загальні втрати війск РФ в Україні від початку широкомасштабного вторгнення в особовому складі сягнули близько 355 750 солдатів. Також бійці ЗСУ знищили ще 14 танків та 10 артсистем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.12.23 орієнтовно склали:

Нагадаємо, минулої доби втрати Росії у війні в Україні на ранок 26 грудня склали 1010 окупантів. Крім того, тоді ЗСУ знищили 22 танки, 37 ББМ та ворожий корабель.

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