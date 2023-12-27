ua en ru
Ср, 27 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты активно применяют бронетехнику для наступления на Таврическом направлении

Украина, Среда 27 декабря 2023 10:37
UA EN RU
Оккупанты активно применяют бронетехнику для наступления на Таврическом направлении Фото: оккупанты активно применяют бронетехнику для наступления на Таврическом направлении (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска на Таврическом направлении активно применяют для наступления бронированную технику, однако около 60 процентов уничтожают украинские воины, остальные отступают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерала Александра Тарнавского.

"Оккупанты активно применяют для наступления бронированную технику - около 60 процентов уничтожают наши воины. Остальные быстро отходят", - написал Тарнавский.

В операционной зоне ОСУВ "Таврия" за прошедшие сутки враг нанес 7 авиаударов, провел 51 боевое столкновение и совершил 994 артобстрела.

Украинские защитники стойко держат оборону и проводят активные действия по всем направлениям фронта.

Общие потери российской армии составили 348 человек.

Также украинские бойцы уничтожили 35 единиц военной техники, в том числе:

  • 3 танка;
  • 1 ББМ;
  • 28 БПЛА;
  • 2 автомобиля.

Кроме того, еще 17 единиц техники врага были повреждены.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские военные отразили 11 атак противника на Лиманском направлении, сдерживают врага на Авдеевском направлении. ПВО уничтожило 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 и 1 разведывательный БПЛА врага.

Согласно отчету Института изучения войны (ISW), боевые действия продолжались к западу и северо-западу от Марьинки и к юго-западу от Донецка в районе Новомихайловки и Победы. Украинские войска сохраняют позиции в левобережной Херсонской области по состоянию на 26 декабря.

Силы обороны Украины в течение суток ликвидировали еще около 800 российских оккупантов. Таким образом, общие потери войск РФ в Украине с начала широкомасштабного вторжения в личном составе достигли около 355 750 солдат. Также бойцы ВСУ уничтожили еще 14 танков и 10 артсистем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Война России против Украины
NEWS
Ночная атака "Шахедов" по Украине: в Генштабе назвали количество cбитых дронов врага
Ночная атака "Шахедов" по Украине: в Генштабе назвали количество cбитых дронов врага
DAILY
Больше налогов, меньше доходов. Какой может быть экономика военного времени и что она даст стране
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Больше налогов, меньше доходов. Какой может быть экономика военного времени и что она даст стране