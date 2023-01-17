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Окупанти 37 разів обстріляли кордон Сумської області: які громади постраждали

Фото: російські військові обстріляли Сумську область 17 січня (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські окупанти вдень 17 січня 37 разів обстріляли прикордонні населені пункти Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

За його даними, росіяни двічі з мінометів обстріляли Білопільську громаду. Там зафіксовано 36 прильотів.

Також був обстріл Новослобідської громаді. Там росіяни теж відкривали мінометний вогонь. Зафіксовано 7 прильотів.

А от у Краснопільській громаді був мінометний обстріл з території Росії, зафіксовано 4 прильоти.

Нагадаємо, російські війська обстріляли з артилерії та мінометів кілька громад у Сумській області, завдавши протягом 14 січня 63 удари. Внаслідок ворожих атак поранення дістав цивільний, є руйнування та пошкодження житлових будинків.

Крім того, 13 січня росіяни завдали 55 ударів по прикордонних районах Сумської області. Окупанти використовували різні види озброєння: ракети, міни, снаряди та вибухові пристрої, які скидав із безпілотників.

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