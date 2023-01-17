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Оккупанты 37 раз обстреляли границу Сумской области: какие общины пострадали

Фото: российские военные обстреляли Сумскую область 17 января (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские оккупанты днем 17 января 37 раз обстреляли пограничные населенные пункты Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

По его данным, россияне дважды из минометов обстреляли Белопольское общество. Там зафиксировано 36 прилетов.

Также был обстрел Новослободской общины. Там россияне тоже открывали минометный огонь. Зафиксировано 7 прилетов.

А вот в Краснопольской общине был минометный обстрел с территории России, зафиксировано 4 прилета.

Напомним, российские войска обстреляли из артиллерии и минометов несколько общин в Сумской области , нанеся 14 января 63 удара. В результате вражеских атак ранение получил гражданский, есть разрушение и повреждение жилых домов.

Кроме того, 13 января россияне нанесли 55 ударов по приграничным районам Сумской области . Оккупанты использовали различные виды вооружения: ракеты, мины, снаряды и взрывные устройства, сбрасываемые с беспилотников.

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