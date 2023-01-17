Оккупанты 37 раз обстреляли границу Сумской области: какие общины пострадали

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

А вот в Краснопольской общине был минометный обстрел с территории России, зафиксировано 4 прилета.

Также был обстрел Новослободской общины. Там россияне тоже открывали минометный огонь. Зафиксировано 7 прилетов.

По его данным, россияне дважды из минометов обстреляли Белопольское общество. Там зафиксировано 36 прилетов.

Напомним, российские войска обстреляли из артиллерии и минометов несколько общин в Сумской области , нанеся 14 января 63 удара. В результате вражеских атак ранение получил гражданский, есть разрушение и повреждение жилых домов.

Кроме того, 13 января россияне нанесли 55 ударов по приграничным районам Сумской области . Оккупанты использовали различные виды вооружения: ракеты, мины, снаряды и взрывные устройства, сбрасываемые с беспилотников.

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