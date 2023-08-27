Окупанти 28 разів за день обстріляли прикордоння Сумської області, пошкоджений склад зерна

У Сумській області прикордонні райони знову потрапили під обстріл з боку російських окупантів. Упродовж дня у регіоні було зафіксовано 147 вибухів, а під удар загарбників потрапили 10 територіальних громад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Сумської обласної військової адміністрації (ОВА).

За день, 26 серпня, війська РФ 28 разів обстріляли населені пункти в прикордонних районах області.

Під ворожі атаки потрапили Краснопільська, Новослобідська, Великописарівська, Путивльська, Юнаківська, Білопільська, Шалигинська, Хотінська, Есманська, Середино-Будська громади.

Дані про обстріл:

Краснопільська громада: війська РФ били з мінометів (28 вибухів) та артилерії (5 вибухів).

Новослобідська громада потрапила під мінометний обстріл (2 вибухи), а також під обстріл з АГС (16 вибухів).

Путивльська громада: зафіксовано мінометні обстріли (15 вибухів).

Великописарівська громада: росіяни били з артилерії (5 вибухів), мінометів (5 вибухів) та АГС (20 вибухів).

Юнаківська громада: супротивник скинув 19 хв.

Білопільська громада потрапила під обстріл із мінометів (8 вибухів).

Шалигинська громада: війська РФ вели обстріл з артилерії (8 вибухів).

Хотінська громада: окупанти били з артилерії (2 вибухи) та мінометів (2 вибухи). Також був обстріл з танка (5 вибухів) та скидання ВОГ із БПЛА (1 вибух).

Есманська громада потрапила під авіаційний обстріл із вертольота НАР (1 вибух). Внаслідок атаки було пошкоджено склад для зберігання зерна. Також зафіксовано мінометний обстріл (2 вибухи).

Середино-Будська громада потрапила під ворожий мінометний обстріл (3 вибухи).

Удари РФ по Сумській області

Населені пункти Сумської області у прикордонних районах практично щодня зазнають російських обстрілів. Загарбники для своїх атак активно використовують міномети та артилерію, а також дрони та інші види озброєнь.

Нагадаємо, що 23 серпня війська РФ потрапили ударним дроном "Шахед" до школи в Сумській області, і в результаті ворожої атаки четверо людей загинули, ще стільки ж отримали поранення.

Також повідомлялося, що перед цим, 13 серпня, росіяни обстріляли 9 територіальних громад Сумської області, і внаслідок атак були пошкоджені будинки.

Раніше повідомлялося, що 11 серпня окупанти здійснили 9 обстрілів по прикордонних громадах Сумської області, внаслідок чого були пошкоджені житлові господарства.