Окупанти 22 рази за день обстріляли населені пункти Сумської області

Війська РФ продовжували обстрілювати прикордонні райони Сумської області, здійснивши за день 22 атаки по населених пунктах регіону. Внаслідок ворожих ударів було пошкоджено приватне домогосподарство.
Про це передає РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал Сумської обласної військової адміністрації (ОВА).
Так, протягом 27 серпня в області був зафіксований 171 вибух. Під обстріл потрапили Хотінська, Білопільська, Есманська, Шалигинська, Середино-Будська, Дружбівська, Великописарівська, Путивльська громади.
Дані про атаки:
Після того, як навесні минулого року Сили оборони повністю вигнали російських окупантів із території Сумської області, противник практично щодня обстрілює регіон із території РФ. Найчастіше під удари потрапляють прикордонні райони області.
Нагадаємо, що 26 серпня в результаті обстрілу окупантів в Есманській громаді Сумської області було пошкоджено склад для зберігання зерна.
Раніше повідомлялося, що 23 серпня війська РФ поцілили ударним дроном "Шахед" у школу в Сумській області, і в результаті ворожої атаки четверо людей загинули, ще стільки ж отримали поранення.
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