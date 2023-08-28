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Окупанти 22 рази за день обстріляли населені пункти Сумської області

Фото: у Сумській ОВА розповіли про російські обстріли за добу (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Війська РФ продовжували обстрілювати прикордонні райони Сумської області, здійснивши за день 22 атаки по населених пунктах регіону. Внаслідок ворожих ударів було пошкоджено приватне домогосподарство.

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал Сумської обласної військової адміністрації (ОВА).

Так, протягом 27 серпня в області був зафіксований 171 вибух. Під обстріл потрапили Хотінська, Білопільська, Есманська, Шалигинська, Середино-Будська, Дружбівська, Великописарівська, Путивльська громади.

Дані про атаки:

  • Хотінська громада: російські окупанти здійснили обстріли з артилерії (15 вибухів) та АГС (16 вибухів).
  • Середино-Будська громада: зафіксовано обстріл з АГС (29 вибухів), з мінометів (10 вибухів), а також авіаційний обстріл з вертольота некерованими авіаційними ракетами (6 вибухів). Внаслідок ворожого авіаудару пошкоджено приватне домогосподарство.
  • Дружбівська громада потрапила під мінометний обстріл (3 вибухи).
  • Есманська громада: росіяни скинули на територію громади 22 міни.
  • Білопільська громада потрапила під авіаційний удар з вертольота некерованими авіаційними ракетами (8 вибухів), а також зазнала обстрілів з мінометів (17 вибухів).
  • Шалигинська громада: зафіксовано російські обстріли з РСЗВ (9 вибухів), артилерії (2 вибухи) та ЗПГ (6 вибухів).
  • Великописарівська громада зазнавала обстрілів з АГС (20 вибухів).
  • Путивльська громада: ворог скинув на територію громади 8 мін.

Ситуація у Сумській області

Після того, як навесні минулого року Сили оборони повністю вигнали російських окупантів із території Сумської області, противник практично щодня обстрілює регіон із території РФ. Найчастіше під удари потрапляють прикордонні райони області.

Нагадаємо, що 26 серпня в результаті обстрілу окупантів в Есманській громаді Сумської області було пошкоджено склад для зберігання зерна.

Раніше повідомлялося, що 23 серпня війська РФ поцілили ударним дроном "Шахед" у школу в Сумській області, і в результаті ворожої атаки четверо людей загинули, ще стільки ж отримали поранення.

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Сумська областьВійна Росії проти України