Оккупанты 22 раза за день обстреляли населенные пункты Сумской области

Так, в течение 27 августа в области был зафиксирован 171 взрыв. Под обстрелы попали Хотинская, Белопольская, Эсманская, Шалыгинская, Середино-Будская, Дружбовская, Великописаревская, Путивльская общины.

Данные об атаках:

Хотинская община: российские оккупанты совершали обстрелы из артиллерии (15 взрывов) и АГС (16 взрывов).

Средино-Будская община: зафиксированы обстрелы из АГС (29 взрывов), из минометов (10 взрывов), а также авиационный обстрел с вертолета неуправляемыми авиационными ракетами (6 взрывов). В результате вражеского авиаудара повреждено частное домохозяйство.

Дружбовская община попала под минометный обстрел (3 взрыва).

Эсманская община: россияне сбросили на территорию общины 22 мины.

Белопольская община попало под авиационный удар с вертолета неуправляемыми авиационными ракетами (8 взрывов), а также подвергалось обстрелам из минометов (17 взрывов).

Шалыгинская община: зафиксированы российские обстрелы из РСЗО (9 взрывов), артиллерии (2 взрыва) и СПГ (6 взрывов).

Великописаревская община подвергалась обстрелам из АГС (20 взрывов).

Путивльская община: враг сбросил на территорию общины 8 мин.

Ситуация в Сумской области

После того как весной прошлого года Силы обороны полностью выгнали российских оккупантов с территории Сумской области, противник практически ежедневно обстреливает регион с территории РФ. Чаще всего под удары попадают приграничные районы области.

Напомним, что 26 августа в результате обстрелов оккупантов в Эсманской общине Сумской области был поврежден склад для хранения зерна.

Ранее сообщалось, что 23 августа войска РФ попали ударным дроном "Шахед" в школу в Сумской области, и в результате вражеской атаки четыре человека погибли, еще столько же получили ранения.