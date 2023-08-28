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Оккупанты 22 раза за день обстреляли населенные пункты Сумской области

Фото: в Сумской ОВА рассказали о российских обстрелах за сутки (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Войска РФ продолжали обстреливать приграничные районы Сумской области, совершив за день 22 атаки по населенным пунктам региона. В результате вражеских ударов было повреждено частное домохозяйство.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал Сумской областной военной администрации (ОВА).

Так, в течение 27 августа в области был зафиксирован 171 взрыв. Под обстрелы попали Хотинская, Белопольская, Эсманская, Шалыгинская, Середино-Будская, Дружбовская, Великописаревская, Путивльская общины.

Данные об атаках:

  • Хотинская община: российские оккупанты совершали обстрелы из артиллерии (15 взрывов) и АГС (16 взрывов).
  • Средино-Будская община: зафиксированы обстрелы из АГС (29 взрывов), из минометов (10 взрывов), а также авиационный обстрел с вертолета неуправляемыми авиационными ракетами (6 взрывов). В результате вражеского авиаудара повреждено частное домохозяйство.
  • Дружбовская община попала под минометный обстрел (3 взрыва).
  • Эсманская община: россияне сбросили на территорию общины 22 мины.
  • Белопольская община попало под авиационный удар с вертолета неуправляемыми авиационными ракетами (8 взрывов), а также подвергалось обстрелам из минометов (17 взрывов).
  • Шалыгинская община: зафиксированы российские обстрелы из РСЗО (9 взрывов), артиллерии (2 взрыва) и СПГ (6 взрывов).
  • Великописаревская община подвергалась обстрелам из АГС (20 взрывов).
  • Путивльская община: враг сбросил на территорию общины 8 мин.

Ситуация в Сумской области

После того как весной прошлого года Силы обороны полностью выгнали российских оккупантов с территории Сумской области, противник практически ежедневно обстреливает регион с территории РФ. Чаще всего под удары попадают приграничные районы области.

Напомним, что 26 августа в результате обстрелов оккупантов в Эсманской общине Сумской области был поврежден склад для хранения зерна.

Ранее сообщалось, что 23 августа войска РФ попали ударным дроном "Шахед" в школу в Сумской области, и в результате вражеской атаки четыре человека погибли, еще столько же получили ранения.

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