Оккупанты 22 раза за день обстреляли населенные пункты Сумской области

Войска РФ продолжали обстреливать приграничные районы Сумской области, совершив за день 22 атаки по населенным пунктам региона. В результате вражеских ударов было повреждено частное домохозяйство.
Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал Сумской областной военной администрации (ОВА).
Так, в течение 27 августа в области был зафиксирован 171 взрыв. Под обстрелы попали Хотинская, Белопольская, Эсманская, Шалыгинская, Середино-Будская, Дружбовская, Великописаревская, Путивльская общины.
Данные об атаках:
После того как весной прошлого года Силы обороны полностью выгнали российских оккупантов с территории Сумской области, противник практически ежедневно обстреливает регион с территории РФ. Чаще всего под удары попадают приграничные районы области.
Напомним, что 26 августа в результате обстрелов оккупантов в Эсманской общине Сумской области был поврежден склад для хранения зерна.
Ранее сообщалось, что 23 августа войска РФ попали ударным дроном "Шахед" в школу в Сумской области, и в результате вражеской атаки четыре человека погибли, еще столько же получили ранения.
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