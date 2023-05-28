Окупанти 18 разів обстріляли прикордоння Сумської області за день

Російські окупанти обстріляли на Сумщині прикордонні райони 18 разів протягом минулого дня. Під удари загарбників потрапили шість громад.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Сумської обласної військової адміністрації.
Так, упродовж суботи на прикордонні Сумської області було зафіксовано 88 вибухів.
Під атаки росіян потрапили Великописарівська, Юнаківська, Миропільська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська громади у регіоні.
За попередніми даними, внаслідок ворожих атак обійшлося без жертв та руйнувань.
Росіяни обстрілюють прикордоння Сумської області регулярно, і регіон щоденно під атаками російських військ через те, що щільно примикає до території РФ у районах Курської, Брянської та Бєлгородської областей.
Так, наприклад, на ранок п'ятниці, 26 березня, відомо про 57 вибухів на території цього регіону, які сталися під час 6 обстрілів прикордонних громад.
Раніше повідомлялося, що прикордонну зону в Сумській області дозволили відвідувати тільки з військовими.
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