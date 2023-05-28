Окупанти 18 разів обстріляли прикордоння Сумської області за день

Так, упродовж суботи на прикордонні Сумської області було зафіксовано 88 вибухів.

Під атаки росіян потрапили Великописарівська, Юнаківська, Миропільська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська громади у регіоні.

По території Великописарівської громади ворожий гелікоптер здійснив пуск ракет (6 виходів) та мінометний обстріл (2 вибухи).

По території Юнаківської громади війська РФ били із САУ (3 вибухи) та мінометів (12 вибухів).

По території Миропільської громади росіяни обстрілювали із мінометів (11 вибухів).

У Хотінськй громаді було зафіксовано обстріл з міномета (4 вибухи). Також росіяни з вертольота для удару використали НУРС.

По території Білопільської громади противник для обстрілу використав міномети (12 вибухів), артилерію (10 вибухів) та АГС (15 пострілів).

По території Краснопільської громади війська РФ били з міномета (5 вибухів).

За попередніми даними, внаслідок ворожих атак обійшлося без жертв та руйнувань.

Атаки війск РФ по Сумській області

Росіяни обстрілюють прикордоння Сумської області регулярно, і регіон щоденно під атаками російських військ через те, що щільно примикає до території РФ у районах Курської, Брянської та Бєлгородської областей.

Так, наприклад, на ранок п'ятниці, 26 березня, відомо про 57 вибухів на території цього регіону, які сталися під час 6 обстрілів прикордонних громад.