Прикордонну зону в Сумській області дозволили відвідувати тільки з військовими: що відомо

Відтепер ремонтні бригади енергетиків та працівники сільськогосподарських підприємств мають отримати дозвіл у військових та місцевої влади для відвідування прикордонної зони в 5 км у Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне розпорядження , яке підписав голова Сумської ОВА Володимир Артюх.

"Виїзд ремонтно-відновлювальних бригад, працівників сільськогосподарських підприємств у 5-кілометрову зону погоджується з військовим командуванням та органами місцевого самоврядування", - йдеться в повідомленні.

Тобто тепер старшим бригад потрібно обов’язково узгоджувати з військовим командуванням, правоохоронними органами у районі проведення будь-яких робіт чи евакуацію( втому числі медичну) у разі виникнення надзвичайної ситуації, що загрожує життю персоналу.

Додаткові засоби захисту

В розпорядженні йдеться, що бригади мають бути забезпечені:

засобами індивідуального захисту (бронежилети, шоломи);

індивідуальними медичними аптечками за рахунок відповідних підприємств, установ та організацій.

Супровід

Військові мають забезпечити супровід та прикриття працівників бригад під час виконання робіт.

Обстріли Сумської області

Прикордоння Сумської області постійно перебуває під обстрілами російських військ через те, що щільно примикає до території Росії у районах Курської, Брянської та Бєлгородської областей.

Наприклад, на ранок п'ятниці, 26 березня, відомо про 57 вибухів на території цього регіону, які сталися під час 6 обстрілів прикордонних громад.