Оккупанты 18 раз обстреляли приграничье Сумской области за день

Российские оккупанты обстреляли в Сумской области приграничные районы 18 раз в течение минувшего дня. Под удары захватчиков попали шесть общин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сумской областной военной администрации.
Так, в течение субботы на приграничье Сумской области было зафиксировано 88 взрывов.
Под атаки россиян попали Великописаревская, Юнаковская, Миропольская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская общины в регионе.
По предварительным данным, в результате вражеских атак обошлось без жертв и разрушений.
Россияне обстреливают приграничье Сумской области регулярно, и регион ежедневно под атаками российских войск из-за того, что плотно примыкает к территории РФ в районах Курской, Брянской и Белгородской областей.
Так, например, к утру пятницы, 26 марта, известно о 57 взрывах на территории этого региона, которые произошли во время 6 обстрелов пограничных общин.
Ранее сообщалось, что приграничную зону в Сумской области разрешили посещать только с военными.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.