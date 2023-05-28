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Оккупанты 18 раз обстреляли приграничье Сумской области за день

Фото: в Сумской ОВА рассказали о российских обстрелах за сутки (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты обстреляли в Сумской области приграничные районы 18 раз в течение минувшего дня. Под удары захватчиков попали шесть общин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сумской областной военной администрации.

Так, в течение субботы на приграничье Сумской области было зафиксировано 88 взрывов.

Под атаки россиян попали Великописаревская, Юнаковская, Миропольская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская общины в регионе.

  • По территории Великописаревской общины вражеский вертолет произвел пуск ракет (6 выходов) и минометный обстрел (2 взрыва).
  • По территории Юнаковской общине войска РФ били из САУ (3 взрыва) и минометов (12 взрывов).
  • Территорию Миропольской общины россияне обстреливали из минометов (11 взрывов).
  • В Хотинской общине был зафиксирован обстрел из миномета (4 взрыва). Также россияне с вертолета для удара использовали НУРС.
  • По территории Белопольской общины противник для обстрела использовал минометы (12 взрывов), артиллерию (10 взрывов) и АГС (15 выстрелов).
  • По территории Краснопольской общины войска РФ били из миномета (5 взрывов).

По предварительным данным, в результате вражеских атак обошлось без жертв и разрушений.

Атаки войск РФ по Сумской области

Россияне обстреливают приграничье Сумской области регулярно, и регион ежедневно под атаками российских войск из-за того, что плотно примыкает к территории РФ в районах Курской, Брянской и Белгородской областей.

Так, например, к утру пятницы, 26 марта, известно о 57 взрывах на территории этого региона, которые произошли во время 6 обстрелов пограничных общин.

Ранее сообщалось, что приграничную зону в Сумской области разрешили посещать только с военными.

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