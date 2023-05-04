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Окупанти 14 разів обстріляли Сумську область: є руйнування та поранений

Фото: окупанти 14 разів обстріляли Сумську область (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У четвер, 4 травня, російські війська вкотре атакували Сумську область. Протягом дня окупанти здійснили 14 обстрілів прикордонних громад, внаслідок яких постраждала одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сумської ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано близько 90 вибухів. Обстрілів зазнали населені пункти Юнаківської, Білопільської, Хотінської, Миропільської, Краснопільської, Шалигинської, Новослобідської Великописарівської громад", - йдеться в повідомленні.

  • Юнаківська громада: зранку по території громади росіяни били з артилерії - 5 вибухів. Внаслідок обстрілу пошкоджено одне приватне домогосподарство.
  • Білопільська громада: був мінометний обстріл - 7 вибухів. Внаслідок обстрілу пошкоджено два приватних домогосподарства. Пізніше мінометні обстріли продовжились - 8 вибухів.
  • Хотінська громада: здійснено мінометний обстріл (10 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок культури та два житлових будинки.
  • Краснопільська громада: зафіксовано 12 вибухів з міномета.
  • Новослобідська громада: були мінометні обстріли (16 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів (1 вибух) отримав поранення місцевий житель.
  • Миропільська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади.
  • Великописарівська громада: здійснено мінометний обстріл (6 вибухів).
  • Шалигинська громада: росіяни били з артилерії - 13 вибухів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у середу, 3 травня, росіяни понад 60 разів обстріляли прикордонні території Сумської області. Внаслідок атаки постраждала одна людина.

Також раніше ми писали, що 2 травня, російські війська протягом дня здійснили 19 обстрілів прикордонних громад Сумської області. Також окупанти вкотре атакували й Чернігівську область.

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Сумська областьВійна Росії проти України