Оккупанты 14 раз обстреляли Сумскую область: есть разрушения и раненый

В четверг, 4 мая, российские войска в очередной раз атаковали Сумскую область. В течение дня оккупанты совершили 14 обстрелов приграничных общин, в результате которых пострадал один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сумской ОВА.

"В течение дня россияне совершили 14 обстрелов приграничных общин. Зафиксировано около 90 взрывов. Обстрелы подверглись населенным пунктам Юнаковской, Белопольской, Хотинской, Миропольской, Краснопольской, Шалыгинской, Новослободской Великописаревской общин", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в среду, 3 мая, россияне более 60 раз обстреляли приграничные территории Сумской области. В результате атаки пострадал один человек.

Также ранее мы писали, что 2 мая российские войска в течение дня совершили 19 обстрелов приграничных общин Сумской области. Также оккупанты в очередной раз атаковали и Черниговскую область.

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