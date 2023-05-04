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Оккупанты 14 раз обстреляли Сумскую область: есть разрушения и раненый

Фото: оккупанты 14 раз обстреляли Сумскую область (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В четверг, 4 мая, российские войска в очередной раз атаковали Сумскую область. В течение дня оккупанты совершили 14 обстрелов приграничных общин, в результате которых пострадал один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сумской ОВА.

"В течение дня россияне совершили 14 обстрелов приграничных общин. Зафиксировано около 90 взрывов. Обстрелы подверглись населенным пунктам Юнаковской, Белопольской, Хотинской, Миропольской, Краснопольской, Шалыгинской, Новослободской Великописаревской общин", - говорится в сообщении.

  • Юношеская община: утром по территории общины россияне били из артиллерии - 5 взрывов. В результате обстрела повреждено одно частное домохозяйство.
  • Белопольская община: был минометный обстрел - 7 взрывов. В результате обстрела повреждены два частных домохозяйства. Позже минометные обстрелы продолжились - 8 взрывов.
  • Хотинская община: совершен минометный обстрел (10 взрывов). В результате обстрела повреждены дом культуры и два жилых дома.
  • Краснопольская община: зафиксировано 12 взрывов из миномета.
  • Новослободская община: были минометные обстрелы (16 взрывов). В результате одного из обстрелов (1 взрыв) получил ранения местный житель.
  • Миропольская община: 6 мин сбросили россияне на территорию общины.
  • Великописаревская община: совершен минометный обстрел (6 взрывов).
  • Шалыгинская община: россияне били из артиллерии - 13 взрывов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в среду, 3 мая, россияне более 60 раз обстреляли приграничные территории Сумской области. В результате атаки пострадал один человек.

Также ранее мы писали, что 2 мая российские войска в течение дня совершили 19 обстрелов приграничных общин Сумской области. Также оккупанты в очередной раз атаковали и Черниговскую область.

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