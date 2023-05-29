Окупанти 14 разів обстріляли прикордоння Сумської області за день. Били по 9 громадам

Війська РФ обстріляли в Сумській області дев'ять громад у прикордонних районах 14 разів протягом минулого дня. Для завдання ударів противник застосовував міномети, САУ, артилерію і вертольоти для запуску ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал Сумської обласної військової адміністрації.
Так, 28 травня було зафіксовано 49 вибухів, а під удар окупантом потрапили Новослобідська, Великописарівська, Есманська, Зноб-Новгородська, Шалигинська, Юнаківська, Миропільська, Хотінська, Білопільська громади області.
Дані щодо атак:
Внаслідок ворожих атак та обстрілів, за попередньою інформацією, обійшлося без жертв та руйнувань.
Удари прикордонних районів Сумської області окупанти завдають практично щодня, обстрілюючи регіон з території РФ.
Протягом минулої доби, наприклад, противник 18 разів обстрілював прикордоння Сумської області, застосовуючи міномети, САУ, АГС, артилерію та теж гелікоптери для ракетних ударів (НУРС).
А перед цим, 26 березня, було відомо про 57 вибухів на території цього регіону.
Нагадаємо, нещодавно прикордонну зону на Сумщині дозволили відвідувати лише з військовими.
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