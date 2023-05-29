RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты 14 раз обстреляли приграничье Сумской области за день. Били по 9 общинам

Фото: в Сумской ОВА рассказали о российских обстрелах за сутки (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Войска РФ обстреляли в Сумской области девять общин в приграничных районах 14 раз в течение минувшего дня. Для нанесения ударов противник применял минометы, САУ, артиллерию и вертолеты для запуска ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал Сумской областной военной администрации.

Так, 28 мая было зафиксировано 49 взрывов, а под удар оккупантом попали Новослободская, Великописаревская, Эсманская, Зноб-Новгородская, Шалыгинская, Юнаковская, Миропольская, Хотинская, Белопольская общины области.

Данные по атакам:

  • С территории РФ из минометов били по Хотинской обществе (3 взрыва).
  • По территории Юнаковской общине был произведен обстрел из САУ (5 взрывов) и миномета (1 взрыв).
  • По территории Эсманской общины враг бил из миномета (1 взрыв).
  • По Зноб-Новгородской общине противником был совершен артобстрел (5 взрывов).
  • Россияне из миномета обстреливали Новослободскую общину (12 взрывов).
  • Также из минометов войска РФ били по Миропольской общине (6 взрывов).
  • С территории РФ обстреливали Белопольскую общину из минометов (3 взрыва).
  • По Великописаревской общине с территории России из вражеского вертолета совершен ракетный обстрел (НАР) - 10 взрывов.
  • По территории Шалигинской общине россияне били из минометов (3 взрыва).

В результате вражеских атак и обстрелов, по предварительной информации, обошлось без жертв и разрушений.

Российские обстрелы Сумской области

Удары по приграничным районам Сумской области оккупанты наносят практически ежедневно, обстреливая регион с территории РФ.

В течение минувших суток, например, противник 18 раз обстреливал приграничье Сумской области, применяя минометы, САУ, АГС, артиллерию и тоже вертолеты для ракетных ударов (НУРС).

А перед этим, 26 марта, было известно о 57 взрывах на территории этого региона.

Напомним, недавно приграничную зону в Сумской области разрешили посещать только с военными.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьВойна России против Украины