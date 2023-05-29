Оккупанты 14 раз обстреляли приграничье Сумской области за день. Били по 9 общинам

Войска РФ обстреляли в Сумской области девять общин в приграничных районах 14 раз в течение минувшего дня. Для нанесения ударов противник применял минометы, САУ, артиллерию и вертолеты для запуска ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал Сумской областной военной администрации.
Так, 28 мая было зафиксировано 49 взрывов, а под удар оккупантом попали Новослободская, Великописаревская, Эсманская, Зноб-Новгородская, Шалыгинская, Юнаковская, Миропольская, Хотинская, Белопольская общины области.
Данные по атакам:
В результате вражеских атак и обстрелов, по предварительной информации, обошлось без жертв и разрушений.
Удары по приграничным районам Сумской области оккупанты наносят практически ежедневно, обстреливая регион с территории РФ.
В течение минувших суток, например, противник 18 раз обстреливал приграничье Сумской области, применяя минометы, САУ, АГС, артиллерию и тоже вертолеты для ракетных ударов (НУРС).
А перед этим, 26 марта, было известно о 57 взрывах на территории этого региона.
Напомним, недавно приграничную зону в Сумской области разрешили посещать только с военными.
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