Окупанти 12 разів обстріляли Сумську область: є руйнування

У понеділок, 8 травня, російські війська вкотре атакували Сумську область. Протягом дня окупанти здійснили 12 обстрілів прикордонних громад.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сумської ОВА.
"Протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів. Зафіксовано 70 вибухів. Обстрілів зазнали населені пункти Юнаківської, Білопільської, Зноб-Новгородської, Шалигинської, Есманської, Новослобідської громад", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у неділю, 7 травня, російські окупаційні війська завдали ударів по Чернігівській і Сумській областях. Загалом зафіксовано понад 100 "прильотів".
Також раніше ми писали, що 6 травня військові РФ протягом дня здійснили 11 обстрілів прикордоння Сумської області.
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