Окупанти 12 разів обстріляли Сумську область: є руйнування

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сумської ОВА.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у неділю, 7 травня, російські окупаційні війська завдали ударів по Чернігівській і Сумській областях. Загалом зафіксовано понад 100 "прильотів".

Також раніше ми писали, що 6 травня військові РФ протягом дня здійснили 11 обстрілів прикордоння Сумської області.

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