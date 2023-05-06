Понад 80 ударів. Росіяни вкотре обстріляли території Сумської області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сумської ОВА.

Протягом дня росіяни здійснили 11 обстрілів прикордоння. Під російські удари потрапили населені пункти Великописарівської, Зноб-Новгородської, Есманської, Новослобідської, Білопільської, Миропільської громад.

В Білопільській громаді були зафіксовані мінометні обстріли - 28 вибухів, та обстріл зі ствольної артилерії - 3 вибухи.

В результаті одного із мінометних обстрілів сталося загорання приватного домоволодіння.

Низку громад росіяни обстріляли з мінометної зброї. Серед них:

Великописарівська громада - росіяни скинули на територію громади 27 мін;

росіяни скинули на територію громади 27 мін; Новослобідська громада -12 вибухів;

-12 вибухів; Есманська громада - 4 вибухи.

Крім того, окупанти за допомогою станкового автоматичного гранатомету атакували територію Миропільської громади. Зафіксовано один вибух.

Тим часом Зноб-Новгородську громаду росіяни обстріляли зі ствольної артилерії - 9 вибухів.

Загалом за добу на території громади було зафіксовано 84 вибухи.

Нагадаємо, вчора окупанти понад 30 разів обстріляли Сумську область. Внаслідок чого було пошкоджено приватні будинки.

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