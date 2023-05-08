Оккупанты 12 раз обстреляли Сумскую область: есть разрушения

В понедельник, 8 мая, российские войска в очередной раз атаковали Сумскую область. В течение дня оккупанты совершили 12 обстрелов приграничных общин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сумской ОВА.

"В течение дня россияне совершили 12 обстрелов. Зафиксировано 70 взрывов. Обстрелы подверглись населенным пунктам Юнаковской, Белопольской, Зноб-Новгородской, Шалыгинской, Эсманской, Новослободской общин", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в воскресенье, 7 мая, российские оккупационные войска нанесли удары по Черниговской и Сумской областям. В общей сложности зафиксировано более 100 "прилетов".

Также ранее мы писали, что 6 мая военные РФ в течение дня совершили 11 обстрелов приграничья Сумской области.

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