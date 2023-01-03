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Окупантам зриває дах. Є інформація про розстріли цивільних на Луганщині, - Гайдай

Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (t.me/dom_channel)
Автор: РБК-Україна

Російські військові починають досить жорстоко діяти після інформації про гибель сотень мобілізованих. Вони починають розстрілювати цивільних, так як підозрюють їх у допомозі українським військовим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар глави Луганської ОВА Сергія Гайдая в ефірі телемарафону.

За його словам, окупанти починають поводити себе не адекватно після інформації про підриви складів з боєкомплектами, казарм з військовими, а також після гибелі росіян.

"Від цього їм зриває дах. Починаються достатньо жорсткі дії з їхнього боку. У нас є інформація про те, що військові напідпитку стріляють у цивільних. Можуть цивільного чоловіка розстріляти, тому що їм здається, що це нібито посібник українських військових", - сказав він.

Гайдай відзначив, що росіяни також саджають до в'язниць тих молодих хлопців, котрі відмовляються воювати. Попередньо відомо, що з кожного населеного пункту було вивезено декілька десятків мирних жителів.

"У нас є інформація про те, що молодих хлопців просто хапають, і якщо вони не хочуть іти на фронт, вивозять в Луганськ і там саджають по тюрмах. Є інформація, що по 10-15 цивільних з того чи іншого села забирають і вивозить, таким чином лякають місцевих, щоб вони не допомагали ЗСУ… Це все говорить про те, що вони на піку нервового зриву", - підкреслив він.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що у тимчасово окупованому Сватовому Луганській області вибухнув склад із боєкомплектом російських загарбників. ЗСУ майже два тижні спостерігали і фіксували кількість ворога, що заїжджали на базу УРАЛів.

Також ми писали, що в ніч проти 1 січня внаслідок удару в окупованій Макіївці (Донецькій області) зруйновано будівлю місцевого училища №19, в якому розташовувалися мобілізовані російські військові. За різними даними, там могли загинути від кількох десятків до сотень окупантів.

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