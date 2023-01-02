Пряме попадання і багато 200-их: що відомо про удар по окупантах у Макіївці

У ніч проти 1 січня 2023 року внаслідок удару в окупованій Макіївці (Донецькій області) зруйновано будівлю місцевого училища №19, в якому розташовувалися мобілізовані російські військові. За різними даними, там могли загинути від кількох десятків до сотень окупантів.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про цей інцидент.

Приліт на Новий рік

Удар по будівлі Макіївського професійно-технічного будівельного училища припав, мабуть, саме в той момент, коли російське ТБ транслювало новорічне звернення диктатора Володимира Путіна. Саме училище знаходиться у Кіровському районі, недалеко від лінії фронту.

Фото: ПТУ №19 знаходиться неподалік лінії фронту (google.com/maps)

Інформація про удар відразу розлетілася російськими пабліками. Судячи з відео з наслідками, будівлю зруйновано повністю.

За ще непідтвердженими даними, у будівлі перебували російські мобілізовані з Саратовської області. Крім того, у підвалі зберігалися боєприпаси, а поряд стояла військова техніка.

Імовірно, по базі окупантів загалом завдали три ракетні удари, які також спричинили детонацію боєприпасів. Рахунок загиблих та поранених може йти на сотні, тіла витягали з-під завалів до обіду 1 січня.

Дані щодо втрат

Російські так звані "воєнкори" повідомили про значні втрати. За різними даними, загинули від кількох десятків до сотень осіб, також йшлося про сотні поранених. Це пояснюється тим, що на момент удару в будівлі могло бути близько 600 мобілізованих.

Телеграм-канал "Агентство. Новини" цитує "воєнкора" Бориса Рожина із заявою про суттєву кількість убитих та поранених. Пропагадист Олександр Сладков не має в своєму розпорядженні точної інформації про жертви, але, за його інформацією, втрати великі.

Російські ЗМІ у новорічну ніч писали про масовані обстріли західних околиць Донецька та кількох районів Макіївки. Також ближче до ранку повідомлялося про 15 загиблих внаслідок удару по приміщенню ПТУ.

Видання Reuters з посиланням на джерела в керівництві так званої "Донецької народної республіки пише про загибель менше 100 людей. За його словами, дані про сотні жертв, що поширюються різними телеграм-каналами, "сильно перебільшені". За ніч до лікарень доставили 58 поранених.

З українського боку є поки що один офіційний коментар. За повідомленням Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, інцидент у Макіївці став результатом "необережного поводження з нагрівальними приборами та курінням у невстановлених місцях". За їхніми даними, загинуло близько 400 осіб, ще близько 300 було поранено.

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко оцінює кількість жертв удару у 350-450 окупантів.

У другій половині дня 2 січня із заявою виступило Міністерство оборони Російської Федерації. Повідомляється, що у пункті тимчасової дислокації загинули 63 російські військовослужбовці.

Що могло прилетіти по ПТУ

З того ж зведення Міноборони РФ випливає, що удар був завданий нібито українськими ракетними системами залпового вогню HIMARS. Загалом на об'єкт летіли шість снарядів і нібито вдалося збити два з них.

Український блогер Ігор Лаченков опублікував відео ракетних пусків, яке супроводив підписом про те, що це "подарунок, що летить у казарму" окупантів. Офіційно Генеральних штаб ЗСУ не повідомляв про цей удар, але в ранковому зведенні є інформація про ураження чотирьох пунктів скупчення живої сили противника.

"Воєнкори" влаштували полювання на відьом

Російські "воєнкори" зачепилися за версію окупантів про те, що мобілізовані потрапили під удар нібито через те, що вони активно використовували мобільні телефони. Нібито українська сторона за допомогою розвідувального комплексу ECHELON виявила масове скупчення супротивника.

У російському сегменті Telegram влаштували полювання на відьом і говорять про некомпетентність військового командування. Як зазначає пропагандист Андрій Медведєв, "розміщувати особовий склад будь-де, у будинках замість того, щоб розміщувати в укриттях це пряма допомога ворогові". Він також закликав зробити найжорсткіші висновки з цього інциденту.

Популярний блогер з ніком "Владлен Татарський" також вказує на провину командирів. Зокрема, у своєму каналі він роздратовано зазначає, що інциденти з десятками загиблих "нічому не навчають випускників військових училищ та академій".

Інші коментатори у своїх оцінках називають удар по ПТУ №19 злочином російського командування, "яке має невідоме широкому загалу прізвище, ім'я та по батькові".