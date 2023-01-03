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Оккупантам срывает крышу. Есть информация о расстрелах гражданских в Луганской области, - Гайдай

Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t.me/dom_channel)
Автор: РБК-Украина

Российские военные начинают достаточно жестоко действовать после информации о гибели сотен мобилизованных. Они начинают расстреливать гражданских, так как подозревают их в помощи украинским военным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы Луганской ОВА Сергея Гайдая в эфире телемарафона.

По его словам, оккупанты начинают вести себя не адекватно после информации о подрывах складов с боекомплектами, казарм с военными, а также после гибели россиян.

"От этого им срывает крышу. Начинаются достаточно жесткие действия с их стороны. У нас есть информация о том, что военные выпившие стреляют в гражданских. Могут гражданского мужчину расстрелять, потому что им кажется, что он якобы помогает украинским военным", - сказал он. .

Гайдай отметил, что россияне также сажают в тюрьмы тех молодых парней, которые отказываются воевать. Предварительно известно, что из каждого населенного пункта было вывезено несколько десятков мирных жителей.

"У нас есть информация о том, что молодых парней просто хватают, и если они не хотят идти на фронт, вывозят в Луганск и там сажают по тюрьмам. Есть информация, что по 10-15 гражданских из той или иной деревни забирают и вывозят, таким образом пугают местных, чтобы они не помогали ВСУ… Это все говорит о том, что они находятся на пике нервного срыва", - подчеркнул он.

Напомним, вчера стало известно, что во временно оккупированном Сватовом Луганской области разразился склад с боекомплектом российских захватчиков. ВСУ почти две недели наблюдали и фиксировали количество заезжавших на базу УРАЛов врага.

Также мы писали, что в ночь на 1 января в результате удара в оккупированной Макеевке (Донецкой области) разрушено здание местного училища №19, в котором располагались мобилизованные российские военные. По разным данным, там могли погибнуть от нескольких десятков до сотен оккупантов.

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