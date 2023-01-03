Оккупантам срывает крышу. Есть информация о расстрелах гражданских в Луганской области, - Гайдай

По его словам, оккупанты начинают вести себя не адекватно после информации о подрывах складов с боекомплектами, казарм с военными, а также после гибели россиян.

"От этого им срывает крышу. Начинаются достаточно жесткие действия с их стороны. У нас есть информация о том, что военные выпившие стреляют в гражданских. Могут гражданского мужчину расстрелять, потому что им кажется, что он якобы помогает украинским военным", - сказал он. .

Гайдай отметил, что россияне также сажают в тюрьмы тех молодых парней, которые отказываются воевать. Предварительно известно, что из каждого населенного пункта было вывезено несколько десятков мирных жителей.

"У нас есть информация о том, что молодых парней просто хватают, и если они не хотят идти на фронт, вывозят в Луганск и там сажают по тюрьмам. Есть информация, что по 10-15 гражданских из той или иной деревни забирают и вывозят, таким образом пугают местных, чтобы они не помогали ВСУ… Это все говорит о том, что они находятся на пике нервного срыва", - подчеркнул он.