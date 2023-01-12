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Окупантам в Маріуполі наказали прискорити знесення будинків, - Андрющенко

Фото: окупантам в Маріуполі наказали прискорити знесення будинків (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Окупаційна влада в Маріуполі наказала загарбникам прискорити знесення будинків. Така "вказівка" надійшла і від російського міністра, який відвідав місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram.

За його словами, вчора в окуповане місто приїжджав так званий "голова уряду "ДНР" Хоценко, разом із черговим російським міністром.

"Якщо думаєте, що вирішували термінові питання щодо опалення - ніт. Знов. прискорити знесення будинків та забезпечити всі умови для весняної забудови. Результат "повільної роботи" щодо перетворення Маріуполя на місяць в Лівобережжі на зараз на відео. Люди в Маріуполі росіянам не потрібні. Принаймні, маріупольські. Навіть з російськими паспортами. Геноцид українців в Маріуполі триває", - пише Андрющенко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що окупанти зносять Маріуполь "під нуль" та хочуть завезти туди 50 тисяч росіян.

Додамо, також ми писали, що росіяни почали вивозити з Маріуполя не лише зерно і метали, а також будматеріали, які вони отримують у процесі розбирання знищених будинків.

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Маріуполь