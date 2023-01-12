Оккупантам в Мариуполе приказали ускорить снос домов, - Андрющенко

По его словам, вчера в оккупированный город приезжал так называемый "глава правительства "ДНР" Хоценко, вместе с очередным российским министром.

"Если думаете, что решали срочные вопросы по отоплению - нет. Опять ускорить снос домов и обеспечить все условия для весенней застройки. Результат "медленной работы" по превращению Мариуполя в месяц в Левобережье на сейчас на видео. Люди в Мариуполе россиянам не нужны. По крайней мере, мариупольские. Даже с российскими паспортами. Геноцид украинцев в Мариуполе продолжается", - пишет Андрющенко.

Напомним, ранее мы писали о том, что оккупанты сносят Мариуполь "под ноль" и хотят завезти туда 50 тысяч россиян.

Добавим, также мы писали, что россияне начали вывозить из Мариуполя не только зерно и металлы, но и стройматериалы, которые они получают в процессе разборки уничтоженных домов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.