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Оккупантам в Мариуполе приказали ускорить снос домов, - Андрющенко

Фото: оккупантам в Мариуполе приказали ускорить снос домов (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Оккупационные власти в Мариуполе приказали захватчикам ускорить снос домов. Такое "указание" поступило и от российского министра, посетившего город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

По его словам, вчера в оккупированный город приезжал так называемый "глава правительства "ДНР" Хоценко, вместе с очередным российским министром.

"Если думаете, что решали срочные вопросы по отоплению - нет. Опять ускорить снос домов и обеспечить все условия для весенней застройки. Результат "медленной работы" по превращению Мариуполя в месяц в Левобережье на сейчас на видео. Люди в Мариуполе россиянам не нужны. По крайней мере, мариупольские. Даже с российскими паспортами. Геноцид украинцев в Мариуполе продолжается", - пишет Андрющенко.

Напомним, ранее мы писали о том, что оккупанты сносят Мариуполь "под ноль" и хотят завезти туда 50 тысяч россиян.

Добавим, также мы писали, что россияне начали вывозить из Мариуполя не только зерно и металлы, но и стройматериалы, которые они получают в процессе разборки уничтоженных домов.

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Мариуполь