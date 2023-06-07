Оккупантам придется принимать "серьезные решения" из-за событий на фронте, - Минобороны

Оккупантами придется скоро принимать "серьезные решения" из-за событий на фронте. Потому что последствия подрыва Каховской ГЭС были неожиданными для самих россиян, а ВСУ перешли в наступление в районе Бахмута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр в эфире телемарафона.

"Им сейчас придется серьезные решения принимать. Если мы видим эпицентр боевых действий на востоке, то как там они вынуждены стягивать войска для того, чтобы оборониться. Потому что на Бахмутском направлении, например, мы пошли в наступление. Также здесь очевидно будет больше перемен для них", - заявила она.

Маляр считает, что россияне не рассчитали последствия подрыва Каховской ГЭС, поэтому их передовые позиции были затоплены. По ее мнению, оккупанты абсолютно не контролируют ситуацию на левом берегу Херсонской области.

"И им придется менять сейчас даже и дислокацию. Потому что затоплены и территории их военных подразделений. Там проблемы с заминированием, потому что поплыли эти мины и абсолютно неконтролируемая ситуация", - сказала замминистра.

ВСУ перешли в наступление

Заместитель главы Минобороны Анна Маляр заявила, что украинские военные на Бахмутском направлении перешли из обороны в наступление. По ее словам, ВСУ за минувшие сутки уволили до 1100 метров на некоторых участках фронта.

Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский подтверждает эту информацию. Он показал кадры продвижения бойцов-штурмовиков на флангах под Бахмутом.

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