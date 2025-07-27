Окупанта взяли в полон без бою: військовий ЗСУ поділився нестандартною історією

Боєць 106-го батальйону 63-ї бригади на псевдо "Дикий" розповів, як вони змусили окупанта здатися в полон за допомогою дрона з гучномовцем.

За його словами, все почалося зранку, коли напарник "Дикого" почув рух та ворожі голоси. Той одразу зреагував - схопив автомат і кинувся на позицію.

Просуваючись окопом, "Дикий" почув кашель десь над собою. Піднявши голову, помітив підозрілий рух і миттєво відкрив вогонь, вразивши ворога.

Після цього бійці зрозуміли, що десь поруч є ще один окупант.

"Ми почали його шукати, шукали, не змогли знайти. Просто всю територію обійшли, і все, і стріляли, і кричали йому, щоб він здавався", - пояснив боєць.

Щоб не ризикувати особовим складом, було ухвалено нестандартне рішення.

"Було прийнято рішення командиром викликати дрона з гучномовцем і запропонувати (ворогу, - ред.) здатись. Дрон політав, і (окупант, - ред.), відповідно, вийшов на територію з піднятими руками", - розповідає «Дикий».

Полоненого, який виявився пораненим, завели в укриття та надали допомогу.