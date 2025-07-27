Оккупанта взяли в плен без боя: военный ВСУ поделился нестандартной историей

Боец 106-го батальона 63-й бригады под псевдонимом "Дикий" рассказал, как они заставили оккупанта сдаться в плен с помощью дрона с громкоговорителем.

По его словам, все началось утром, когда напарник "Дикого" услышал движение и вражеские голоса. Тот сразу среагировал - схватил автомат и бросился на позицию.

Продвигаясь по окопу, "Дикий" услышал кашель где-то над собой. Подняв голову, заметил подозрительное движение и мгновенно открыл огонь, поразив врага.

После этого бойцы поняли, что где-то рядом есть еще один оккупант.

"Мы начали его искать, искали, не смогли найти. Просто всю территорию обошли, и все, и стреляли, и кричали ему, чтобы он сдавался", - пояснил боец.

Чтобы не рисковать личным составом, было принято нестандартное решение.

"Было принято решение командиром вызвать дрона с громкоговорителем и предложить (врагу, - ред.) сдаться. Дрон полетал, и (оккупант, - ред.), соответственно, вышел на территорию с поднятыми руками", - рассказывает "Дикий".

Пленного, который оказался раненым, завели в укрытие и оказали помощь.