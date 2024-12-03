Окупант здав партизанам місце дислокації ППО та штабу підрозділу у Донецькій області, - "АТЕШ"

Російський військовий вийшов на зв'язок з партизанським рухом у Донецькій області. Він здав їм місце розташування ворожої ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".
Як розповіли в "АТЕШ", з ними зв'язався військовий зі складу російського угруповання військ "Восток" у Донецькій області. Він передав дані про розташування польового складу, місце дислокації системи ППО і штабу свого підрозділу.
"Усі подробиці ми не розкриваємо, щоб не наражати на небезпеку нашого агента. Отриману інформацію оперативно передано Силам оборони України для подальшого реагування та опубліковано після узгодження з ними", - заявили в "АТЕШ".
Останнім часом Росія посилила наступ у Донецькій області, мета росіян - вийти на кордон Донецької та Луганської областей. Окупанти змогли розбудувати велику кількість баз і логістичних пунктів у Донецькій області.
Раніше ми писали про те, що партизани пробралися на командний пункт 37-ї бригади ЗС РФ. Офіцери цієї бригади займаються управлінням боїв у Донецькій області.
Також у Донецькій області партизани знайшли великий склад зі снарядами РФ.
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