Оккупант сдал партизанам место дислокации ПВО и штаба подразделения в Донецкой области, - "АТЕШ"

Как рассказали в "АТЕШ", с ними связался военный из состава российской группировки войск "Восток" в Донецкой области. Он передал данные о расположении полевого склада, место дислокации системы ПВО и штаба своего подразделения.

"Все подробности мы не раскрываем, чтобы не подвергать опасности нашего агента. Полученная информация оперативно передана Силам обороны Украины для дальнейшего реагирования и опубликована после согласования с ними", - заявили в "АТЕШ".

Фото: россиянин сдал партизанам место дислокации ПВО (t.me/atesh_ru)

Разведка баз РФ партизанами на Донбассе

В последнее время Россия усилила наступление в Донецкой области, цель россиян - выйти на границу Донецкой и Луганской областей. Оккупанты смогли построить большое количество баз и логистических пунктов в Донецкой области.