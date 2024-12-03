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Оккупант сдал партизанам место дислокации ПВО и штаба подразделения в Донецкой области, - "АТЕШ"

Иллюстративное фото: россиянин сдал партизанам место дислокации ПВО (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российский военный вышел на связь с партизанским движением в Донецкой области. Он сдал им местоположение вражеской ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

Как рассказали в "АТЕШ", с ними связался военный из состава российской группировки войск "Восток" в Донецкой области. Он передал данные о расположении полевого склада, место дислокации системы ПВО и штаба своего подразделения.

"Все подробности мы не раскрываем, чтобы не подвергать опасности нашего агента. Полученная информация оперативно передана Силам обороны Украины для дальнейшего реагирования и опубликована после согласования с ними", - заявили в "АТЕШ".

Фото: россиянин сдал партизанам место дислокации ПВО (t.me/atesh_ru)

Разведка баз РФ партизанами на Донбассе

В последнее время Россия усилила наступление в Донецкой области, цель россиян - выйти на границу Донецкой и Луганской областей. Оккупанты смогли построить большое количество баз и логистических пунктов в Донецкой области.

Ранее мы писали о том, что партизаны пробрались на командный пункт 37-й бригады ВС РФ. Офицеры бригады занимаются управлением боев в Донецкой области.

Также в Донецкой области партизаны нашли большой склад со снарядами РФ.

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Война в УкраинепартизаныДонецкая область