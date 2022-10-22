Окупант скаржиться на владу Росії, а мати боїться, що його за це заґратують, - ГУР

Матір розповіла окупанти, що майже всіх знайомих чоловіків вже забрали до армії, видали повістки та скоріш за все вже відправили до України.

"Як мене бісить цей дурний уряд. Він такий тупий", - розізлився окупант.

Проте його мати одразу почала закликати не говорити про такі речі телефоном. Окупант же заявив, що він не проти відправитись до в'язниці. За його словами, скоро половина чоловічого населення Росії буде у в'язниці, а інша половина на війні.

"Вони фосфором в нас кидають і ми кидаємо. Це все не офіційно. Треба знищити цю Україну, аж до Польщі", - почав погрожувати росіянин.