Окупант скаржиться на владу Росії, а мати боїться, що його за це заґратують, - ГУР

Російський військовий поскаржився своїй матері на погану та дурну владу РФ. Вона ж почала перейматись, що його за це кинуть до в'язниці
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.
Матір розповіла окупанти, що майже всіх знайомих чоловіків вже забрали до армії, видали повістки та скоріш за все вже відправили до України.
"Як мене бісить цей дурний уряд. Він такий тупий", - розізлився окупант.
Проте його мати одразу почала закликати не говорити про такі речі телефоном. Окупант же заявив, що він не проти відправитись до в'язниці. За його словами, скоро половина чоловічого населення Росії буде у в'язниці, а інша половина на війні.
"Вони фосфором в нас кидають і ми кидаємо. Це все не офіційно. Треба знищити цю Україну, аж до Польщі", - почав погрожувати росіянин.
Нагадаємо, що військовий РФ розповів про вимагання коштів із родичів товариша по службі, якого взяли в "полон" бійці "ДНР".
Раніше військовий РФ розповів, що його підрозділ може потрапити до оточення українських військових, проте врятуватися можна, якщо переплисти через Дніпро.
Також стало відомо, що російський окупант розповів про серйозні втрати на Херсонському напрямку та заявив про бажання втекти з поля бою.
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