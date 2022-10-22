RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупант жалуется на власть России, а мать боится, что его за это арестуют, - ГУР

Фото: Оккупант жалуется на власть России, а мать боится, что его за это зарешат (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российский военный пожаловался своей матери на плохую и глупую власть РФ. Она же начала беспокоиться, что его за это бросят в тюрьму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.

Мать рассказала оккупанты, что почти всех знакомых мужчин уже забрали в армию, выдали повестки и, скорее всего, уже отправили в Украину.

"Как меня бесит это глупое правительство. Оно такое тупое", - разозлился оккупант.

Однако его мать сразу начала призывать не говорить о таких вещах по телефону. Оккупант же заявил, что он не прочь отправиться в тюрьму. По его словам, скоро половина мужского населения России будет в тюрьме, а другая половина - на войне.

"Они фосфором в нас бросают, и мы бросаем. Это все не официально. Надо уничтожить эту Украину, вплоть до Польши", - начал угрожать россиянин.

Напомним, что военный РФ рассказал о вымогательстве средств с родственников сослуживца, которого взяли в "плен" драки "ДНР".

Ранее военный РФ рассказал, что его подразделение может попасть в окружение украинских военных, однако спастись можно, если переплыть через Днепр.

Также стало известно, что российский оккупант рассказал о серьезных потерях на Херсонском направлении и заявил о желании скрыться с поля боя.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине